隨著疫情減緩，各國開始陸續解封商業活動，市場擔心導致疫情再次爆發，也讓昨(11日)道瓊指數出現回檔，知名避險基金創辦人Paul Tudor Jones表示，由於美國崇尚「個人主義」，追求自由，也讓部分監測、追蹤疫情手段實施困難，並且如果一年之內，仍無法控制新冠肺炎疫情流行，恐將再現經濟大蕭條。

CNBC報導，避險基金Tudor Investment Corp創辦人Paul Tudor Jones表示，由於美國人追求自由，崇尚個人主義，這是優點但在病毒之下也是弱點，舉例來說，如果觀察部分控制疫情得當的亞洲國家，可以發現比起個人主義，他們更能接受社會價值觀。

因此，Jones認為，亞洲各國為了防疫所實施的政策，如追蹤染疫案例活動範圍等，不見得能在美國順利執行。

Jones指出，復甦將取決於疫情本身，假使沒有找到疫苗或治癒方式，甚至是更大規模的檢測手段，那麼我們將面臨更加艱難的時刻，若疫情一年之內仍無法控制，經濟將重現第二次大蕭條。

(中時電子報)