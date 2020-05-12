高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將於6月6日舉行，隨著時間越來越近，罷韓、挺韓雙面交鋒越來越激烈。罷韓結局如何引發高度關注，有網友認為，高雄人不應罷免韓國瑜，因他和2018年、高雄人歡天喜地迎接的韓總，並無差別。

從看板大戰、投開票所設置，挺韓、罷韓陣營近期不斷交鋒，就等6月6日投票結果出爐，戰火才可能消停。對此，PTT網友goldenfire表示自己是資淺的深綠選民，覺得高雄人不應該罷韓，現在的韓國瑜，跟2018年的那個韓國瑜根本就沒兩樣，但2018年高雄人是歡天喜地迎韓總。

該網友指出，挖石油、愛情摩天輪這些過去韓國瑜經常提起，也曾在造勢場合背心經，當時還被大讚記憶力好，現在卻把他視為過街老鼠人人喊打，就像去點了一杯皮蛋奶茶，老闆已經告知是創意料理，結果喝了之後又吵說要退費。

不過，有人仍不滿當初韓國瑜畫大餅，當選市長不久後就選總統，但挺韓網友則認為，像是路平、清淤、推銷農漁產品等，韓國瑜的努力有目共睹，應給他更多時間為高雄打拚。

(中時電子報)