麥當勞的飲品選擇愈來愈多樣，也愈來愈健康了。鑑於蜂蜜具有多種維生素與礦物質，適量飲用還可補充能量，許多人更將蜂蜜飲品作為夏天消暑的「甜蜜選擇」，麥當勞攜手在地優質蜂蜜品牌「蜜蜂工坊」，嚴選無添加100%「真蜂蜜」，自明(5/13)日起至8/25日於McCafe限期推出三款「100%真蜂蜜」系列飲品：「蜂蜜紅茶」、「蜂蜜黑咖啡」與「蜂蜜檸檬冰沙」，提供喜愛蜂蜜滋味的「螞蟻人」消暑解渴，「疫」飲而盡、「喝」護健康。

520是世界蜜蜂日，諧音「我愛你」，許多人特別選在520前後表白心意，麥當勞號召天下有情人獻上McCafe蜂蜜特調飲品，幫自己「甜蜜助攻」，即便沒有情人，蜂蜜養顏修護的功效，也適合好好愛自己。另有優惠加碼送，6/3日起至6/30日在麥當勞「歡樂送」輸入指定優惠碼「HONEY」，即可享有蜂蜜紅茶(冰)或蜂蜜黑咖啡(冰)「買一送一」優惠，以超值價格趕搭今夏流行「蜂」潮。

市售蜂蜜五花八門，品質好壞差異很大，根據台北市衛生局去年(2019)針對蜂蜜真偽的檢驗結果顯示，高達近三成品質不合規定，消費者選購蜂蜜相關產品時不可不慎。

台灣麥當勞表示，近年來飲品除了講求口感美味、視覺新穎外，消費者對食材品質與製作流程也更加重視；為讓喜愛蜂蜜的顧客品嚐到安心好蜜，麥當勞McCafe特別透過與在地優質蜂蜜品牌「蜜蜂工坊」合作，嚴選無添加100%「真蜂蜜」，從產地開始層層把關，讓消費者喝到最純正的蜜香。

麥當勞McCafe指出，蜜蜂工坊的優質好蜜是以獨家設計的低溫濃縮設備，保留蜂蜜最原始的風味與營養，並以黃金比例調配，將香醇濃郁的龍眼蜜，與淡雅清甜的荔枝蜜，完美融入McCafe的高人氣飲品。聯名首推「蜂蜜紅茶」，以南印度阿薩姆現煮冰紅茶，融合黃金比例的龍眼荔枝蜜，能同時喝到紅茶的細緻茶香與蜂蜜潤澤回甘的好滋味，整體順口不膩喉，一口就圈粉。

冰咖啡粉絲不容錯過的「蜂蜜黑咖啡」，McCafe 以100%阿拉比卡咖啡豆現點現磨，萃取咖啡香氣與原味，融入蜂蜜的天然甜，獨特風味是今夏嚐鮮首選。同場加映「蜂蜜檸檬冰沙」，特選飽滿多汁的屏東里港檸檬，豐富果香搭配蜂蜜，清新酸甜的口感喚醒味蕾，為消費者打造全新升級的沁涼享受，只在McCaf? 140間旗艦專櫃限期推出。

鑑於許多客人反應飲品不加鮮奶油喝起來風味更清爽，為「順應民意」，麥當勞McCafe亦宣布自明(5/13)日起冰沙產品與冰巧克力不再提供鮮奶油，且產品價格一律調降3元，回饋M愛好者。

麥當勞McCafe的「蜂蜜紅茶(冰)」自5月13日起至8月25日止限期供應、售完為止，單點50元，於全台麥當勞販售。同一檔期販售的「蜂蜜黑咖啡(冰)」單點75元，全台麥當勞販售。至於「蜂蜜檸檬冰沙」單點92元，則於McCafe旗艦專櫃販賣。

(工商 )