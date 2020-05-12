邁阿密熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）自2008年就掌球隊兵符，期間更攜手詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）與波許（Chris Bosh）完成二連霸業，不過提到執教熱火多年最喜歡的球員，史波斯特拉心中冒出的名字並不是這三巨頭，而是另有其人。

史波斯特拉執教熱火長達12年，日前接受《ESPN》專欄作家「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）訪問時，他被問到「在你掌球隊兵符時，誰是你最喜歡的熱火球員？」對此，史波斯特拉笑說：「你們總是喜歡把我逼到這樣的情況下。」

史波斯特拉表示，自己非常榮幸能和一些名人堂球星共識，並且執教他們，不過談起最愛的球員，史波斯特拉卻有不一樣的想法，他說：「我最喜歡的熱火球員不是名人堂球星，但他是熱火的名人堂球員，他的球衣將會被高掛起來。」

史波斯特拉進一步說：「當我們在2012年擊敗奧克拉荷馬雷霆奪冠時，他是球隊的一份子，他就是那個把整桶開特力飲料往我身上淋的人，他就是海斯倫（Udonis Haslem），他是邁阿密先生。」

海斯倫職業生涯效力熱火長達17年，經歷過球隊奪下隊史首冠、「三巨頭時期」的二連霸以及韋德的離去，堪稱是熱火陣中的靈魂人物，儘管海斯倫在近幾年球季的場上作用大幅下滑，不過在經驗與球隊文化的傳承上，海斯倫絕對是熱火不可或缺的球員。

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(中時電子報)