台中市第五分局出動快打到場將一群人當場壓制逮捕。（台中市第五分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中30歲羅姓男子12日深夜兩點因妻子林女和友人在KTV搶麥克風爆糾紛被帶回北屯區東山派出所，羅男於是率8名友人到派出所外等候動手打妻子的30歲吳男及其女友李女，還在派出所外大聲叫囂，當時在派出執勤的員警發現，立即啟動快打趕赴現場將一群人當場壓制逮捕，並在訊後依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦。

警方調查，羅男妻子林女11日深夜和30歲林女及其男友吳男等5人到北屯區一家KTV飲酒唱歌，未料倆人竟因搶麥爆糾紛，吳男為女友出動疑似動手毆打了林女，警方獲報將5人帶回警局釐清案情。林女也打電話向老公抱屈指稱被人打了還進了警局。

羅男不堪妻子受委曲，即邀集孫姓友人等8人前往東山派出所，守候在於派出所旁，一見吳男及李女跨出派出所即對該2人叫囂，警方為制止衝突情勢擴大，立即啟動快打，羅男等人見狀欲離開現場時，為即時趕赴現場之支援警力當場壓制逮捕，並依聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦。

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