新冠肺炎疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心表示，國內昨無新增病例，已經連續第4天沒有新增病例，29天沒有本土病例，另確診個案新增1例死亡(國內第7例死亡)。對此，捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧表示，真正的考驗是在0確診之後。他認為，也許現在因為疫情，有些國家為台灣助陣，萬一有天台灣經濟陷入困境，會有幾個國家跳出來聲援？他說若將來大部分台灣人面臨0經濟、0就業、0收入這種慘况時，民進黨政府還會沉醉在0確診的小確幸裡？

夏春湧在臉書指出，0確診已經成為民進黨政府的逆天護身符！只要在電視上聽到0確診，就覺得政府好棒，台灣人從此就可以過著安和樂利的好日子，全世界就都以台灣為榮，台灣就可以理直氣壯的要求加入世界各種組織，「真是這樣嗎？」

夏春湧說真正的考驗是在0確診之後，那個時候就不只是要求加入WHO這麼簡單了，等全世界0確診之後還能這麼大聲嗎？夏春湧表示，WHO只是聯合國附屬下的一個小機構，就像衛福部一樣，沒有任何傳染病大流行的時候，沒有幾個人知道他們是幹什麼的？

夏春湧認為，讓世界不停循環的是「經濟」，經濟的復甦才是全世界目前迫在眉睫的生死課題。他說政府因為防疫得當，被喜悅沖昏了頭，誰都敢罵誰都敢反，但他說台灣沒有本錢罵，因為罵完之後要承擔的後果，絕對不會像新冠病毒的0確診，更不會像要求加入WHO這種小兒科的遊戲。

夏春湧說也許現在很多歐美國家在罵中國，可是一旦攸關國家經濟命脈的議題出現，誰還敢罵？面對一個世界第二大經濟體和全世界最大的市場，誰會和自己的國家經濟過不去？他說也許現在因為疫情有些國家為台灣助陣，萬一有一天台灣經濟陷入困境，還會有幾個國家跳出來聲援？他說如果將來大部分台灣人面臨O經濟、O就業、O收入這種慘況時，不知道民進黨政府是不是還會沉醉在0確診這個小確幸裡？

(中時電子報)