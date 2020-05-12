根據美國媒體報導指出，NBA聯盟決定將勞資協議的最終截止時間延遲至9月，主要目度就是還沒放棄復賽的可能性，希望能將損失降至最低。

由於受到新冠肺炎疫情的影響，NBA從3月12日停賽至今已超過3個月，依據勞資協議當中不可抗拒條款，NBA聯盟可以在停賽兩個月之後中止目前的勞資協議。

上周末NBA總裁席爾佛與球員工會主席羅伯茲在和所有球員的視訊電話中，席爾佛談到NBA目前的損失以及將面臨的嚴苛考驗。

球員工會仍樂觀地認為NBA有機會恢復比賽，聯盟也可以減少損失，因此雙方決定將勞資協議的最終截止時間推延至9月。

依據現有的勞資協議，2020-21賽季每支球團勞資上限1.15億美元，課徵豪華稅的底線是1.39億美元，受到新冠肺炎疫情影響，有些小規模的球隊受到嚴重損失，假若聯盟和球員工會在未來幾個月無法提出一個新機制，那麼將會有25支球隊都會被課徵豪華稅，導致接下來的自由市場提前崩潰。

舉例來說，依照目前狀況來看，勇士在自由市場開啟前的豪華稅將由4500萬美元飆升至1.6億美元，就連過去5年拿到3座總冠軍的勇士也承受不起這樣的損失。

(中時 )