中方海軍以非洲之角（Horn of Africa）東非小國吉布地（Djibouti）的海軍基地為基礎，在印度洋和中東日益活躍，不斷擴大影響力。最近的衛星影像顯示，北京正繼續發展當地的「後勤保障基地」。

(中時電子報)