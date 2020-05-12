可容新航母 衛星照曝陸擴海外基地 10:132020/05/12 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中方海軍以非洲之角（Horn of Africa）東非小國吉布地（Djibouti）的海軍基地為基礎，在印度洋和中東日益活躍，不斷擴大影響力。最近的衛星影像顯示，北京正繼續發展當地的「後勤保障基地」。 (中時電子報) #中國大陸 #吉布地 #東非 #新航母 #衛星照 #碼頭 #擴大 #海外基地 #海軍 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 美國軍事雜誌分析 殲10C勝過F-16V - 軍事 伊朗誤射飛彈 受害軍艦影片曝光 - 軍事 長征5B墜落美國附近？軍事專家：完全搞錯 - 軍事 伊朗誤射飛彈 擊沉軍艦打死40自家人 - 軍事 敦睦艦隊曾與南海國家海上對抗操演？海軍否認 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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