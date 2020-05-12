鐵路警察李承翰因公殉職，兇嫌鄭男因思覺失調而獲判無罪。民進黨立委周春米等多人今天提刑法及刑事訴訟修正案，將現行5年的監護處分，改為得由法院許可延長3年，最多3次，修法後監護處分最長14年。

嘉義地方法院判決鄭男無罪，但令鄭男入相當處所施以最高監護期間5年，民進黨立委周春米、許智傑、湯蕙禎等多人今在黨團舉行記者會，質疑5年是否足以矯治並消弭鄭男再犯或危害公共安全風險，因此提案修正刑法第87條第3項有關最長5年「監護處分」期間，認為有延長必要者，得由法院許可延長，延長期間每次為3年，最多可以延長3次。

周春米表示，原規定最高施以5年監護期間，的確會有時間過短，無法消滅再犯風險疑慮，希望可以透過更長期完整的的監護與治療，讓受監護人更有機會復歸社會。

她說，延長監護並非法院單方決定，期間每年應施以鑑定、評估，除刑法修正外，刑事訴訟法也配合提案修法，增定必要時法院可以在判刑確定前先請檢察官執行監護處分。周春米希望痛定思痛，把漏洞補上，讓法制更完整。

立委許智傑表示，這項個案引起很大震憾，因為類似思覺失調者在全國各個角落都可能存在，宛如不定時炸彈，里長家人都很擔心， 除修法提案外，未來也希加強保障社區安全。

立委湯蕙禎說，從個案得到的啟示，是一方面要維護社會安全也要顧慮人權保障，希望思考對思覺失調者可在事前對家人提前做調節，這些都是全民關心的。出席立委並在提案簽名，象徵對修法的支持。這項修法今天會送進立法院程序委員會，周春米希望5月可送到立法委員會審議。

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(中時 )