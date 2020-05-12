疫情衝擊全球經濟，香港特首林鄭月娥12日出席行政會議前表示，已大致敲定僱主支薪的「保就業」計劃細節，本月25日開始，第一期涵蓋6、7、8月，申請日期為三星期，勞工及福利局及創新辦今日下午開記者會交代詳情。

林鄭月娥提出四大細化措施，包括僱主選擇資助參考月份時，除了今年1月至3月，亦可推前至去年12月，令相關公司可取得更多補貼。

「保就業」優化措施包含以下幾點：

1. 65歲以上，不須強積金者，現時本身法律上，僱主不用再作MPF（強制性公積金）供款。新安排下，這批人的僱主將可以為其申領補貼，受惠人士約6萬人。

2. 原本被摒除的兩個行業，包括建造及飲食，其「一般僱員」會重新納入計劃中，涉及約1.2萬人。

3. 自僱人士方面，原先要有強積金戶口、有供款，才可申請7,500元（港幣，下同）津貼。但由於實際上自僱人士可能有強積金戶口，但因各種原因有一段時間沒有供款，未必合資格申請。新措施下，只要2020年3月31日或前，開立強積金戶口，即使未必有供款，只要戶口於申請時仍未取消，就可申請7,500元津貼，預料21.5萬人受惠。

4. 僱主選擇資助參考月份時，除今年1月至3月，亦可選擇去年12月，以取得更多補貼。

(中時 )