台中市全市411個關懷據點，從今天起分兩階段開放，第一階段先恢復健康促進活動，簡單衛教、健康，阿公阿嬤在暫停50天後，重回關懷中心活力十足跳健康操。（盧金足攝）

台中市3萬2000多名阿公阿嬤重新「開學了！」因應新冠肺炎疫情，市府提升防疫規格，從3月23日起暫停全市老人及身障者社區照顧關懷據點，健康促進活動及共餐服務，疫情稍趨緩，經50天後，市長盧秀燕12日表示，全市411個關懷據點，從今天起分兩階段開放，第一階段先恢復健康促進活動，簡單衛教、健康活動等，但不共餐，仍維持送餐或盒餐。

盧秀燕表示，疫情控制得宜，台中市很多年輕朋友不斷向市府反應，因為他們的父母、阿公阿嬤，從3月23日起，已經過50天，沒有辦法到關懷據點以阿公、阿嬤、爸爸、媽媽都在家裡，讓出門要上班、上課的青年朋友們很煩惱。

「台灣的年輕人都很孝順，很擔心他們的長輩們悶出病來了！」盧秀燕說，年輕人擔心長輩失去社交的接觸，對他們的生活會有所影響，很多人詢問關懷據點服務何時重新開放

，她昨天在議會已宣布，可能有很多市民朋友沒有注意到，今天她在市政會議再次強調，「從今天開始，台中市的411個關懷據點，要進行有限制的開放」。

什麼是有限制呢？盧秀燕指出，們第一階段請長輩做健康促進活動，進行基本的健康衛教，帶領長輩做操作、活動，或者進修等等之類的健康促進活動。

她說，至於共餐，以前這些長輩們最喜歡的就是每天中午大家一起吃飯，聚在一起吃飯、聊聊天，一天當中最愉快的時間，就是跟有如家人的學員朋友共餐，但基於還是會擔心有些飛沫傳染問題，所以雖然開放411個關懷據點，但是共餐部分先不提供，但是會提供盒餐或者是送餐的服務。

未來如果疫情更加緩和安全的時候，市府會考慮進開放共餐，盧秀燕希望年輕人告訴爸爸、媽媽阿公阿嬤這個好消息

，今天起可以到重新到關懷據點，但也提醒，社區照顧關懷據點仍會嚴加控管入場人數，並要求民眾落實戴口罩、量體溫、勤洗手等個人防護措施。

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(中時 )