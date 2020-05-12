研勤(3632)4月合併營收為1975萬元，月減少31.2%、年減少64.05%，累計前4月營收為9071萬元，較去年同期減少60.62%。

研勤近兩年積極轉型，持續降低行車記錄器等車安產品的出貨，並加強「Face8台灣臉霸」人臉辨識引擎的開發與推廣，近期基於防疫需求，再升級相關功能，包括加強眉眼辨識以及紅外線測溫模組，大幅提升附加價值，帶動企業用戶的訂單量穩定成長，除了國內大型金融機構外，日前亦正式進軍台灣知名連鎖健身集團─柏文(8462)，透過健身中心大量人流，進一步擴大品牌能見度。

除了台灣內需，研勤「Face8台灣臉霸」亦透過「台灣精品獎」加持，於第一季順利拿下第一筆海外訂單，根據市場研究機構Yole Developpement報告指出，生物辨識市場在未來4年將會以人臉辨識為最具規模之必要科技，其成長率將領先指紋、聲紋、虹膜等辨識技術。研勤未來亦將逐步拓展國內外人臉辨識市場，以期能成為公司營運重回成長的關鍵動能。

研勤表示，公司對行車記錄器等車安產品與出貨展望相對保守，期待人臉辨識相關系列產品能逐步成為營運主軸，目前的營收衰退陣痛期將於營運重心移轉後趨緩，預期實質效益年內可見。

(時報資訊)