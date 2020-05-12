恒指開低逾1％ 下跌近400點 10:362020/05/12 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔晚美股三大指數個別發展，道指收挫逾百點，進而影響港股12日早盤開低走低。恒生指數12日開低244點，報24,358點，跌幅1％。截至上午10點5分，恒指報24,221.36點，下跌380.7點，跌幅1.55％，跌勢繼續擴大。 國企指數開低96點報9,894點。現報9,849點，下跌141點，跌幅1.41％。 (工商 ) #跌幅 #恒指 #下跌 #隔晚 #美股三大指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 美3月消費信貸 逾8年首度下滑 04:102020/05/09 全球財經 陸港觀盤－新基建股仍是短期焦點 04:102020/05/09 全球財經 期待美重啟經濟 陸港股大漲 10:512020/05/11 財經 撼訊月營收跌幅收斂，首季每股虧損0.69元 15:112020/05/11 財經 恒指升371點 騰訊漲4％ 17:112020/05/11 財經 《商情》美元走強 打壓周一紐約期金下跌 09:432020/05/12 財經 財經熱門新聞 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 這項優點變防疫破口？專家示警美國恐重現大蕭條 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 恐僅採購1.8兆！貿易協議難遵守 智庫警告川普3招對付 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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