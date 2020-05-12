隔晚美股三大指數個別發展，道指收挫逾百點，進而影響港股12日早盤開低走低。恒生指數12日開低244點，報24,358點，跌幅1％。截至上午10點5分，恒指報24,221.36點，下跌380.7點，跌幅1.55％，跌勢繼續擴大。

國企指數開低96點報9,894點。現報9,849點，下跌141點，跌幅1.41％。

(工商 )

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