據路透報導，全球支付網公司Veem在美國華盛頓時間11日表示，其調查顯示有81％的美國小型企業預期未來12至16個月，新冠疫情仍將影響它們的業務，甚至有近9成認為經濟將放緩。

Veem協助數以千計的小企業向聯邦政府的6600億美元緊急薪酬保障計畫（PPP）申請貸款，該公司表示，小企業正在迅速適應變遷的環境。

Veem在其第1份中小型企業景氣報告中表示，接受調查的690家公司中，有65％表示他們已經申請聯邦援助或計畫在不久的將來提出申請。

美國聯邦小企業署（SBA）上周五表示，迄今已批准了逾250萬件，總計5360億美元的貸款申請。

Veem執行長Marwan Forzley表示，這場危機對小型企業的影響不一，一些企業難以生存，而另一些企業則受益，因為後者的業務被認為是必要的，或者他們轉為線上工作。

Marwan Forzley還說，看看數據就會發現，這些中小型企業有令人意外的韌性；儘管，存在這樣的不確定性，他們仍在努力調整業務，爭取生存機會，不然就是受益於當前形勢，亦或改變業務方向，這樣就不會受到嚴重的衝擊。

此外，受訪企業中，有近70％提到2020年美國經濟的不確定性，55％稱營收已經大受影響。Forzley表示，約30％的企業比較樂觀，表明一些行業在當前環境下更能夠發展壯大，指的是在線零售商和其他電子商務企業。

另外，有逾半公司稱，工廠關閉、邊界限制以及全行業休假對供應鏈影響程度為中等到高；超過三分之一的企業稱，他們正在建立地區性供應鏈，或者迅速改變供應鏈，以生產所需的物品。

(旺報 )