新冠肺炎疫情讓人類不出門，碳排量及空汙大為減低，石油等能源的供需也產生新問題。不過根據金車文教基金會今天公布的調查，仍有高達9成（89.3％）青少年不知台灣能源大量依賴進口，青少年難以時刻執行節能減碳主要因為沒有養成習慣(52.7％)。

金車文教基金會在3月份針對全台國小、國中及高中職學校進行「青少年節能減碳」問卷調查，總共回收網路問卷8153份、紙本問卷2426份，有效問卷共計1萬0579份，在信心水準97％下，有正負3％以下的抽樣誤差，施測後資料以統計套裝軟體進行統計分析。

全球暖化造成自然生態反撲，極端氣候災害頻傳，但調查卻顯示，近9成青少年會害怕氣候變遷對環境造成威脅(89.1％)，最擔憂的氣候傷害分別是海平面上升(46.1％)、糧食短缺(40.6％)及高傳染病(40.3％)。

調查指出，青少年最常執行的節能行動分別是隨手關燈(57.7％)和多走路(41.8％)；減碳行動則以珍惜食物(40.5％)及垃圾分類(27.6％)較容易落實。

青少年難以時刻執行節能減碳主要因為沒有養成習慣(52.7％)、總是忘記(51.4％)以及不知從何做起(29.9％)，而且年紀越大越沒有節能減碳習慣，國小(45.3％)、國中(53.0％)、高中職(62.5％)。

餐廳限塑政策上路期滿一年，政府積極推動餐飲無塑政策，但有約4成青少年會隨時自備環保餐具(38.7％)，僅有兩成會隨時自備吸管(20.3％)。而青少年隨著年紀增長，環保行動力卻越低落，國小(28.9％)、國中(34.4％)、高中職(43.8％)不會自備環保餐具。

金車文教基金會曾清芸總幹事表示，108課綱將環境教育列為四大重要議題之一，期待青少年養成正確良好的生活習慣，強化氣候變遷知識基礎，一同建構永續生態環境。

景新國小老師林鴻泰建議教學可按照學生年齡階段做調整，中年級先累積學習經驗，到高年級探討氣候變遷等艱深議題時，孩子較容易結合過去生活及成功經驗，產生感同身受的情懷，未來能更投入於進行環保行動或推廣相關議題。

(中時 )