在速食店點炸雞時，通常都會來一份薯條，但專家表示，炸雞配薯條的組合，恐導致消化系統出問題，此外還有6種一般人視為理所當然的食物組合竟會相剋傷身，千萬別同時吃！

健康網站《Hello醫師》報導，根據美國非營利組織阿育吠陀學院指出，許多我們從小習慣了的飲食方式其實都錯了，長期下來恐導致消化不良，甚至身體發炎，尤其下列7種不健康的食物組合，最不適合同時吃。

1. 澱粉+蛋白質

例如起司漢堡或炸雞配薯條，因為蛋白質會跟澱粉產生化學反應，導致脹氣和放屁；此外，披薩也不宜配可樂等碳酸飲料，因為飲料中的糖分會減緩胃的消化功能。

2. 澱粉+酸性類

例如燕麥牛奶配柳橙汁、番茄義大利麵，柳橙裡的酸性會導致牛奶凝結，不容易消化；番茄的酸性和麵類的澱粉，也會造成消化上的負擔。

3. 蛋白質+蛋白質

例如培根配蛋、起司或肉丸，西式早餐最常出現的培根和蛋，這兩種蛋白質進入腸胃後，需要更多能量才能消化完成，因此不鼓勵常吃。

4. 優格+水果

優格富含的蛋白質及益生菌，如果和水果中的糖分一起吃下肚，會削弱身體的消化性纖維，產生毒素，恐導致感冒和過敏。建議吃原味優格加點天然蜂蜜，以葡萄乾代替水果。

5. 檸檬+咳嗽藥、蘋果+過敏藥

有的水果會和藥物產生抗性，例如檸檬會阻礙咳嗽藥分解，造成藥物停留在血液中引發副作用；蘋果汁的果泥則會影響過敏藥吸收，恐降低藥效。

6. 飯中或飯後吃水果

水果含有不需被分解的單醣，若和其他食物一起吃下肚，糖分會停留在胃中發酵。此外，水果和蔬菜也不建議一起吃，擁有較高糖分的水果也會阻礙蔬菜的消化，尤其高澱粉類和高蛋白質蔬果不宜一起吃，因前者需要酸性環境，後者需鹼性環境，因此不建議高澱粉的香蕉和高蛋白質的芭樂一起吃。

7. 吃飯喝太多水

用餐時喝太多水會稀釋胃酸，使蛋白質、碳水化合物、脂肪的分解變慢，建議在用餐前10分鐘喝水，較能幫助消化。

(中時電子報)