韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）在展店規模經濟效益顯現下，營運表現力抗新冠肺炎疫情逆風，2020年首季獲利「雙升」登0.36億元新高，激勵今（12）日股價開高穩揚，最高上漲4.93％至106.5元，在歷時39天後完成填息。

豆府董事會決議擬配息5.2元、配股0.3元，合計派利5.5元，於3月16日先除息交易。惟遭逢台股股災拖累，3月23日下探80.5元的上櫃新低，隨後觸底回升、4月17日一度觸及104.5元，近日則在97～105元區間盤整。

豆府受惠去年下半年展店效益顯現，2020年首季合併營收達3.81億元，季增2.47％、年增19.22％，歸屬母公司稅後淨利0.36億元，季增達18.42％、年增達44.08％，雙雙改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）1.7元，優於去年第四季1.42元及去年同期追溯調整後的1.37元。

豆府指出，受惠展店效益及春節連假商機挹注，1～2月合併營收年增達30.42％，3月面臨首波疫情衝擊，在主動積極防疫下營收僅年減3.14％。惟4月海軍敦睦艦隊爆發群聚感染的第二波衝擊，部分門市賣場停業數天消毒，使當月營收降至0.78億元的近25月低點。

不過，豆府1～4月自結合併營收4.59億元，仍年增9.02％。隨著國內疫情漸趨緩和、連28天未新增本土確診案例，消費者提高外出用餐的信心與意願，門市來客數自五一連假起陸續回籠，且來店用餐數受惠母親節聚餐潮明顯回溫，5月營收成長動能回溫可期。

雖然門市營運隨著疫情趨緩逐漸回復正軌，豆府針對疫情影響開發的餐點外帶服務、轉運站門市特色餐盒、與外送平台合作等措施仍將持續進行，門市以外則預計推出即食品及冷凍料理包，並推進網購電商平台與量販超商通路販售，盼對營收動能帶來相當助益。

此外，豆府今年迄今已新展3家門市，目前上半年預計再新展4～5家。豆府表示，隨著疫情逐漸獲得控制，集團看好疫情趨緩後的業績回溫，下半年將持續積極評估展店，盼進一步帶動營收及獲利成長。

(時報資訊)