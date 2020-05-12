美國運動用品公司Under Armour（UA）第一季虧損超出預期，且受新冠肺炎全球大流行影響，旗下門市幾乎全部關閉，看衰本季營收將銳減50%～60%。周一UA收盤重挫9.72%，報9.01美元，盤中一度跌11%。

Under Armour公布，第一季淨損為5.597億美元，每股虧損1.30美元，表現遠不及去年同期的淨利2250萬美元，每股盈餘5美分。經調整後每股虧損34美分，超出市場預期的每股虧損19美分。

首季營收年減23%，為9.3億美元，落後市場預期的9.76億美元。批發業務營收年減28%，為5.92億美元。北美業務營收年減28%，為6.09億美元。

該公司表示，UA的亞洲銷售點大多已經重啟，但自4月起全球八成門市開始歇業，使公司業務受到重創。儘管某些門市可望在未來幾周重新開業，但消費者是否回流仍存在不確定性。

Under Armour已經採取多項節流措施以應對新冠疫情造成的衝擊，包括直營門市與美國分銷中心裁員。該公司表示，今年營運開支將削減3.25億美元。

(時報資訊)