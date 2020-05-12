冷軋精密薄板廠運錩(2069)第一季受到不鏽鋼市況疲弱以及大陸廠因新冠肺炎影響產銷等不利因素，單季每股淨損0.56元，比去年同期轉虧。公司去年度擬配息0.5元以及目前仍為庫藏股期間支撐股價。

運錩公布2020年第一季財報，營收15.93億元，年減20%；毛利率2.19%，營業淨損5312萬元，稅後淨損8715萬元，每股淨損0.56元。

第一季受到新冠肺炎影響，不鏽鋼市況疲弱，加上大陸寧波奇億廠於農曆年後延後至2月12日復工，整體產銷都因疫情有不利的影響。運錩大陸寧波奇億廠，伴隨過完年逐漸復工，目前生產已達到正常階段。展望第二季，原料面回穩，不鏽鋼市場可望逐步回溫。

運錩去年受到大陸新廠的產能尚未完全開出，以及人民幣貶值導致匯損，全年每股僅小賺0.05元；董事會決議，去年度擬以法定盈餘公積、資本公積發放現金股利每股0.5元。另外，公司自3月23日~5月19日實施庫藏股，執行至今股價緩步墊高。

運錩為不鏽鋼剪裁加工廠，旗下有高雄大發廠，從事300系不鏽鋼熱軋、冷軋裁剪加工，產品以外銷為主；大陸轉投資100%持股子公司寧波奇億金屬，從事高精密不鏽鋼產品產銷，生產400系不鏽鋼產品，供應大陸內需市場。目前台灣及大陸占總營收比重分別為6成與4成。

展望今年，大陸奇億廠產線調整完畢，產能開出，但受到疫情影響，之前承接的訂單是否能達到預期目標，仍需要觀察。

(時報資訊)