疫情衝擊經濟情況仍影響市場信心，美股昨夜回弱，三大指數漲跌互見，影響亞股今日偏空，台股今早一開盤即交出萬一城池，隨後在蘋概三巨頭台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)齊跌約1.5%的情勢下，權值軍團也難伸拳腳，多方一度退至10900關之外，盤面仍由防疫生醫族群與部分績優個股撐場。分析師表示，台股面對萬一關卡震盪難免，今日開低一度回測10862點，低檔多頭勇於表現，指數又漸漸向上攀升，面臨上檔年線有壓、下檔季線有撐的局面，由於年線附近解套壓力仍大，台股短線難脫整理格局。

盤面表現上，防疫概念股整理後攻勢再起，中化生(1762)、國光生(4142)皆日K連紅力守5日線，中化生一度亮燈漲停、台耀(4746)、亞諾法(4133)漲幅落在3~4%不等；汽車零組件挾著車用電子成長性佳，成為人氣焦點所在，麗清(3346)4月營收月增194.07%，股價鎖在漲停板27.55元、胡連(6279)昨獲三大法人聯手擴大買超計808張，早盤放量一度漲停、同致(3552)開高震盪走高一度衝漲停；雃博(4106)搶搭防疫列車、Q2業績回溫，盤中放量鎖漲停。

分析師表示，台股開低震盪陷入整理，需觀察5日線能否守住，若是跌破5日線，顯示買盤有轉弱的跡象，多單應先獲利了結出場。各國解封是否會出現第二波的疫情、美中貿易戰是否捲土重來需要密切關注，操作不宜躁進。逢低不妨考慮漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。

(時報資訊)