大陸財政部9日公布了今年以來，地方政府債券的發行情況。截至4月底，2020年發行地方債券1兆8973億元，其中，新增債券1兆6626億元，再融資債券2347億元。

此外，新增債券發行完成中央提前下達額度2兆8480億元的58.4％，其中，一般債券5104億元，完成中央提前下達額度5580億元的91.5％；專項債券1兆1522億元，完成中央提前下達額度22900億元的50.3％；另外，地方債券平均發行利率3.31％，比2019年下降16個基點；平均發行期限15.5年，比2019年增加5.2年。

受疫情影響，絕大多數省分無法安排人員出差進行發債現場操作，為減少人員流動、避免交叉感染，大陸財政部在北京代理地方操作，解決了疫情期間地方無法發債的困難，保障了地方債券發行進度。

另外，經大陸國務院批准並依法向大陸全國人大常委會備案，大陸財政部於4月底提前下達第三批2020年地方政府新增專項債券額度1兆元，各地已啟動發行準備工作。

有知情人士表示，接下來，大陸財政部將堅決貫徹落實中央政治局會議關於加快地方政府專項債券發行和使用的決策部署，全力保障地方債券平穩順利發行，發揮地方債券對「六穩」、「六保」的關鍵作用，促進積極的財政政策更加積極有為，努力實現全年經濟社會發展目標任務。

(旺報 )