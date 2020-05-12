賴宏國與阿嬌交往2個月就結婚，婚姻不到2年宣告破局。(翻攝自賴弘國IG)

閃離阿嬌，賴弘國現身說明。

賴弘國認了和港星阿嬌(鍾欣潼)離婚，閃婚又閃離震驚外界，不過阿嬌經紀人霍汶希透露，本來只簽分居協議，希望給雙方回溫空間，未料遭爆料只好公開，但協議中有要求對婚姻狀況保密，但賴弘國卻多次對外發聲，傳阿嬌經紀公司不滿，對賴弘國下「封口令」，霍汶希也解釋只是提醒函，希望大家在這時間都保持沉默，而神隱多天的賴弘國，今(12日)早也將在診所出面說分明。

賴弘國表示為了要保護診所客戶隱私，所以才出面說明，而對於和阿嬌分居、離婚一事，今後都不會再回應，希望大家給他一點空間，這是一件遺憾的事，他也非常難過，並尊重女方。

另外，網路謠言說他出軌、約炮，若有涉及毀謗，他的律師都已將訴狀送出去，「一定告到底、告到死」，還有說他有新歡的，他直言目前沒心情談感情，會全心全意投入工作。

賴弘國強調，對於網路上的酸言酸語已經免疫，但只要涉及毀謗，不管花多少錢「一定告死你」。

(中時電子報)