40多歲蘇姓女子因開設珠寶彩鑽公司，在演藝圈獲封「彩鑽女王」，但日前遭人起底，疑似利用自身名氣，向人謊稱只要投資其公司珠寶，年化報酬率可達15％，以此方式牟利上千萬，直到有人因拿不回款項，主動舉發，才讓事件曝了光：新北地院認為，蘇女及公司總經理李男涉犯詐欺罪嫌，有勾串證人及逃亡之虞，裁定羈押禁見。

蘇姓女子2015年在台灣創立珠寶公司，接著藉由行銷，成功打開知名度，甚至邀請知名藝人王陽明、蔡詩蕓代言；蘇女2018年間更以贊助商的名義，參加亞太影展，以低胸的裝扮，吸引眾人目光，許多人更因此認識蘇女。

蘇女接著在自家公司開設「皇家俱樂部」，要入會必須繳交900萬元會費，聲稱要以極致的奢華品質，讓每一位會員都感受到無盡的尊榮感，蘇還多次在媒體上表示自己愛好海洋生態、大自然、熱心公益，製造出慈善家形象。

蘇女名氣大開後，開始向人詢問是否有意參與珠寶投資，並稱年化報酬率可達15％，紅利分4期發放，多年來至少吸引數十人投資，但因為有人想拿回本金，卻遭蘇女一再拖延，上百萬要都要不回，開始懷疑蘇女，向檢警報案，這才讓整起案件曝了光。

新北地院審查後認為，蘇女及該珠寶公司李姓男子涉犯詐欺罪嫌重大，且有勾串證人、共犯及逃亡之虞，裁定羈加禁見。

(中時 )