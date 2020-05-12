台灣-日本的花卉類包機今正式啟航。（農委會提供）

農委會主委陳吉仲。（農委會提供）

為突破新冠肺炎的經貿困境，農委會今天與華航協議的首班花卉類包機正式啟航，近20公噸的台灣鮮花與種苗將銷往日本，為國內花卉市場注入一股活水。

農委會近日找上華航合作，輔導台灣區花卉輸出業同業公會以「包艙」（類包機）的方式，提供花卉的固定艙位，本次計有8家外銷業者參與，共計乘載將近20公噸的蝴蝶蘭、文心蘭等切花與蘭花種苗銷往日本。

農委會主委陳吉仲致詞時表示，為減輕對農民與產業的影響，政府除鼓勵國內增加農產品消費，以及透過電商掌握消費型態轉變帶來的契機以外，也積極透過各種紓困與振興作為，希望保障農民收益，相挺產業度過難關。

而此次農委會、花卉業者與華航三方共同研議推出的「協議包艙」貨運模式，幫助我國農產品外銷降低成本，就是疫情嚴峻期間不同產業相互合作與協助的最佳範例。

陳吉仲說，未來包艙也將納入荔枝、芒果等果品及水產品，讓更多農民受惠，此外市場方面也不限於日本，還將陸續用類包機的方式拓展至歐美市場。

(中時 )