高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日進行投票，目前韓營並未明確表態是否動員投票，也讓挺韓民眾相當焦急。對此，國民黨前主席洪秀柱先行表態，喊話「六月六反貪腐 要建設挺高雄」，呼籲支持者6月6日出門投反對罷免一票。

洪秀柱在臉書表示，去年很多人不贊成國民黨提名韓國瑜選總統，但應該支持法律賦予任何人合法參選的權利，更支持反貪腐，自參政以來，反對任何貪腐行為，包含李登輝總統執政時期的黑金問題，到陳水扁總統自身的貪腐狀況，也看到大陸因經濟快速發展隨之而來的打貪打腐，因清廉是普世價值，應當是政治人物最基本的條件，也是人民對政治人物最重要的要求。

仔細看了中選會所公布的綠營高雄市長罷免理由書，除韓國瑜市長去年參選總統外，並沒有其他甚麼具體的理由，洪秀柱直指，「簡單說，主要的罷免理由就是不喜歡韓國瑜。」若不喜歡可以成為罷免一個人的理由，「我看這不是民主，而是政治鬥爭！」

洪秀柱提到，高雄市歷經民進黨長期執政，有許多弊病，發生許多令人難以理解的資源分配問題，包括氣爆善款不當使用、大港開唱不當補助、慶富案不當核貸……等，甚至陳菊市長任內，市府團隊貪汙瀆職共105案，起訴194人，可是多少高雄的綠營人士，在民進黨選輸高雄市長後跑到中央去做官？

為了高雄未來，為了反貪腐，洪秀柱希望讓清廉這個基本價值留在高雄市政府，讓願意做事的人好好做事，因此反對高雄市長罷免案，要讓已連任的民進黨政府了解，高雄人不歡迎貪腐集團班師回朝，請高雄的好朋友支持反貪腐挺做事，6月6日請出門投反對罷免一票，一起在反貪腐之路上共同寫歷史。

(中時電子報)