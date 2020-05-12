立法院今天三讀修正通過《老人福利法》部分條文，新增老人福利機構如虐人致死，最高開罰100萬元及勒令停辦1年。為避免因安置費用上演親子互告社會悲劇，追償對象擴及配偶，若老人或其親屬因生活困頓無法負擔安置費用，縣市府可減輕免除。

若老人福利機構有虐待、妨礙老人身心健康，或提供不安全設施、不衛生餐飲，經主管機關評鑑為丙或丁等，現行老人福利法僅規定政府可對其可開罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰，未來將一併公告機構名稱及負責人姓名，並限期改善，以保障民眾權益。

三讀條文增訂，老人福利機構若虐待或提供不安全設施致人於死的話，加重罰鍰至20萬元以上、100萬元以下，並得令其停辦1個月以上、1年以下，拒絕停辦的話，主管機關可廢止設立許可，屆期未繳回許可證書者者，將被註銷。

現行條文規定，老人因直系血親卑親屬或扶養義務人有疏忽、虐待、遺棄導致生命、健康或自由的危難，縣市政府主管機關得依老人申請或職權予以保護及安置；安置費用由縣市政府主管機關先支付，並通知親屬或扶養義務人於30天內償還。

因應老人保護安置個案與日俱增，卻因追償程序不夠完備，引發親子互告的社會悲劇，三讀條文將直系血親卑親屬條件，增加配偶選項，並修正扶養義務人文字，改成「依契約負責照顧義務人」，償還期限則延長至60天。

同時也考量實務上老人及其配偶或直系親屬，因生活陷於困境無法負擔安置費用，或是其他特殊事由，三讀條文新增，縣市府主管機關可予以減輕、免除保護及安置費用。

為強化弱勢老人受照顧權，三讀條文明定，對於入住老人福利機構，且無扶養義務人或法定代理人者，縣市主管機關得結合民間團體監督機構的服務品質，且機構不得規避、妨礙或拒絕。

此外，針對未申請設立許可而從事照顧服務的老人福利機構，主管機關應派員檢查，若拒絕檢查，或未提供必要的資料，可開罰6萬以上、30萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

(中時 )