「和平之音—感恩大地之母音樂會」由美國紐約的高中學生擔綱演出。（圖由靈鷲山

全家一起在客廳聆賞「和平之音—感恩大地之母音樂會」，慶祝母親節。（圖由靈鷲

這場網路上的音樂盛宴，網友在家收看。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

音樂會一開始的一分鐘平安禪，網友在電腦前跟著體驗。（圖由靈鷲山佛教教團提供

由靈鷲山紐約佛學會等單位主辦的「和平之音—感恩大地之母音樂會」，受新冠肺炎（Covid-19）疫情影響，5月10日母親節美東時間上午9點半（台灣時間晚間9點半）線上播出，以悠揚樂音撫慰焦慮不安的人心，並邀請跨宗教或社團代表祝福，祈願地球母親平安、生生不息。

天災不斷，加上新冠肺炎帶給人類的挑戰，如何在氣候變遷危機和疫情風暴中痛定思痛？引領更多人關懷地球，宗教界責無旁貸。靈鷲山開山住持心道法師在緬甸籌設生命和平大學，希望結合靈性與科技療癒地球，培育全球生態的和平種子，創造萬物共生共榮的沃土。

「善治環境，善待生命，療癒地球。」心道法師說，地球是我們共同的家，是生命的根據地。他呼籲宗教界、政治界、企業界、學術界共同合作，減少地球的傷害，攜手一起恢復環境生態。讓我們寧靜下來，將心回歸最初的純淨與寂然，祝福心和平，一切都和平。

為喚醒各界從「心」開始，啟發靈性與慈悲，帶動永續地球，愛與和平的行動力，靈鷲山紐約佛學會結合生命和平大學、非政府組織「愛與和平地球家」（Global Family for Love and Peace，簡稱GFLP）、紐約禪空間（Chan Space New York）、弦樂學校（School for Strings）等單位，策畫「愛地球、愛和平」系列活動。

靈鷲山宗委法師顯月法師表示，這場音樂會是系列首波活動，原本規劃4月22日世界地球日在紐約舉辦，因疫情襲擊，無法如願，不忍澆熄高中學生的演奏熱情，改為雲端形式。考量線上音樂會的排演是初次嘗試且更花時間與挑戰，將時間延到母親節。此時舉辦，具雙重意義：一者，感恩天下母親慈愛子女的恩情，傳揚孝親美德；二者，感恩大地之母孕育生命，讓我們得到安養與能量，希望每個人珍惜資源，感念報恩，聆聽音樂、寧靜心靈、愛護地球。並藉音樂與各界祈禱，獻給為防疫努力的所有人平安、健康！

長約半個多小時的音樂會，從寧靜的一分鐘平安禪揭開序幕，接著由弦樂學校（School for Strings）大提琴老師Alex Croxton指導，茱莉亞音樂學院鋼琴伴奏研究所碩士 Marina Iwao 帶領8位傑出的大提琴和小提琴學生，演出巴哈無伴奏大提琴第六組曲（Bach Suite no. 6 Sarabande）、陽光灑滿大地（Here Comes the Sun）、推動搖籃的手（You Raise Me Up）等祥和溫暖曲目，動人又療癒，盼貢獻宗教團體的一份心力。

曲目演奏中間，除了心道法師的祝福，還特地邀請基督教、伊斯蘭教、日本真如苑等不同宗教或社團代表，以祝禱、朗讀或唱誦感恩詩詞，為地球母親祈福，帶來無限的心靈慰藉。

最後，靈鷲山紐約禪空間執事廣果法師分享心道法師法語，「只有萬物相依共存，地球才能永續，地球永續是我們每個人的責任，只要我們把愛地球的念頭放在心上，推廣出去，地球就能永續。」對於年輕孩子的活力與發心，和音樂學校老師的全力投入，他既感動又感謝。

這場網路上的音樂盛宴，節目安排處處用心，樂迷及全球網友聽得如痴如醉，好評不斷，很多家庭都是全家一起聆賞，看到最後片尾還意猶未盡。網友Janis說，母親節這天，藉音樂饗宴凝聚善念，以動人的生命樂章為全球民眾祈福，透過網路無遠弗屆的力量，傳遞大愛滿人間，非常讚歎；網友Amber表示，這段線上音樂情緣，在疫情仍未看到盡頭之際，感受到一絲光明與溫暖，是防疫期間療癒心靈的一帖良方。

「和平之音—感恩大地之母音樂會」播出網址https：／／youtu.be／sgUbnzpNxjE

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