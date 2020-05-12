手機失而復得，張女亦在派出所的官方臉書留下感謝話語。（台中市第二分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中一名張小姐遺失手機未報案，卻在不到8小時內接獲警方來電要她到派出所領手機，其實在手機鎖屏後要找到失主，員警鍥而不捨從手機的螢幕保護桌面女子圖相再比對不斷跳出的臉書訊息，費盡苦思比對才連絡到張女；而張女原本認為絕不可能找回手機，也特別訂了12杯冷飲請外送員送到警局為波麗士大人們解暑並表達感謝，並特派以冷飲店諧音讚警清譽。

台中市第二分局公園派出所員警7日16時20分許於公園內巡邏時，發現一名慣竊，並從其身上發現了一隻行動電話，經追問下，原來這支電話是他在光復國小外操場所拾獲。

因該話機的sim卡已被拔除又被鎖屏，僅能看到手機的螢幕保護桌面為一名女子，但警方並未放棄，仍從其不斷跳出的臉書訊息中發現電話主人的臉書暱稱，便上網嘗試尋找符合的女子，皇天不負苦心人，比對多筆資料後，再結合警政系統確認，終於聯繫到電話的所有人，並立即通知前來領取。

當晚張女親至派出所時，直呼「太不可思議了！」早上11時許才遺失電話，當晚警方就通知已尋獲，雖然電話已舊但裡面有許多珍貴的資料，失而復得的感覺真的很好！為表示感謝，張女亦在派出所的官方臉書留下感謝話語『謝謝各位盡責又熱情的員警，用盡心思找到我，歸還我以為絕對不可能找回來的手機，非常感謝！』隔日更訂了12杯冷飲表達謝意。

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(中時 )