新光金控「宮鬥」？新光金獨董李勝彥屢槓新光金副董事長李紀珠，去年6月新光金控召開董事會，李勝彥再度質疑李紀珠兼任元富證券副董一職「違法」，李紀珠不堪其擾，回應李勝彥，指李男的說法是「誣指」新光金董事長吳東進不處理此事，李勝彥認為李女說法已妨害他名譽，向北檢提告。台北地檢署認為罪證不足，12日不起訴李紀珠。

新光金獨董李勝彥曾擔任是經濟市場的專家，曾擔任台灣銀行總經理；李紀珠則擔任過金管會副主委，也曾任中華郵政董事長，之後曾接掌台銀董事長並兼任銀行公會理事長。

2016年新光金董事長吳東進延攬李紀珠接任新光金總經理，引發新光金老臣不滿之外，據了解，吳東進女兒吳欣盈多次和父親吳東進表態反對李紀珠的人事案，引爆新光金「2個女人的戰爭」。

另新光金獨董李勝彥也多次在董事會上質疑李紀珠，李男曾在今年4月新光金董事會上，以頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任等4大理由，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事候選人。

去年間，李勝彥一再質疑副董李紀珠兼任元富證券副董一事「違法」，據了解，新光金曾以金管會函示可以兼任，不違反金控法，曾在董事會上與李男溝通，但李並不接受。

去年6月，李勝彥再於董事會上質疑李紀珠兼 任元富證副董「違法」，李女在會中回應李男說法，是「誣指」董事長吳東進不處理此事。李男認為李女「誣指」一詞是在董事會上當眾侮辱他，憤而提告。檢方認為罪證不足，今將李紀珠不起訴。

(中時 )