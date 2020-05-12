名人堂球星大嘴米勒(Reggie Miller)終於在《最後一舞》登場，這位曾經讓籃球大帝疲於應付的射手，至今仍認為溜馬不該輸給公牛。「我們是更好的球隊，我到今天仍是如此堅信。」

1998年，溜馬隊帶著58勝的聲威進入東區決賽，麥可喬丹(Michael Jordan)意外遭逢公牛王朝最大危機。溜馬總教練大鳥柏德(Larry Bird)用兵有方，全隊的攻防能力皆是聯盟前5，公牛相比則是進攻火力稍差。

米勒說：「當時外界流傳這是麥可的最後一年，我認為好戲就要上場了，我告訴自己，這就是了，你去送麥可喬丹退休吧。」米勒第4戰終場前的驚天三分球把戰局扳成2比2，最後真的打到第7戰。

決生死的第7戰，公牛投籃命中率僅38%，溜馬高達48%反而落後，全因公牛強大的進攻籃板能力，出手次數比溜馬多出20次。米勒最後一次底線三分出手被「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)蓋到而變成麵包，隊友補進兩分，時間剩2分鐘。但在公牛全力嚴防下，溜馬最後2分鐘居然一分未得。

喬丹7戰都是全場最高分，溜馬逼出了他的全力。由於公牛羅德曼和後衛哈波(Ron Harper)的一連串干擾，米勒最後2分鐘完全沒出手機會，終究沒能親手送喬丹退休。

(中時電子報)