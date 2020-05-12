台中市北屯區和福路上的一家KTV，今(12日)凌晨2點發生一起2女爭麥克風大打出手糾紛。其中打輸的女子不甘願，立刻打給自己丈夫烙人前來助陣報復，男子不甘妻子受辱，立刻召集8名男子前往派出所，準備對與妻搶麥克風的女子與其夫進行復仇，立刻遭警方第一時間現場壓制，滋事份子全遭警方移送法辦

台中市第五分局東山派出所獲報，今(12日)凌晨2點在和福路上的一家KTV內發生鬥毆糾紛，於是派員警前往處理。警方調查，事後發現主因是2男3女在包廂內飲酒歡唱時，其中李女和林女因爭先搶麥克風誰要先K歌，結果一言不合大打出手，當場在包廂內上演女版全武行系列。

兩女爭麥糾紛後，打輸的女子不甘願，於是打電話給丈夫羅男，要羅男洛人前人復仇。但警方人力逐漸增員，羅男要率弟兄離去時被當場壓制逮捕。(台中警察局東山派出所提供)

林女不甘願打輸李女，於是打電話給丈夫羅男，要羅男立即招集兄弟人馬到派出所裡討公道，並當場在派出所旁欲對李女夫妻進行歐打嗆聲，警方見狀不對立即制止，以防止局面失控擴大。羅男等人見警方人力逐漸增員，要率弟兄離去時被當場壓制逮捕，全案依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦。

(中時電子報)