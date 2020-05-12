時代力量立法院黨團12日舉行「別讓立法院成為貪污縱放的共犯」記者會，總召邱顯智（圖）表示，將提案修正「貪污治罪條例」，增設不法餽贈罪、不法關說罪，並提高違反「貪污治罪條例」而受徒刑的假釋門檻，這樣才能真正打擊台灣的貪官污吏。（劉宗龍攝）

時代力量立法院黨團12日舉行「別讓立法院成為貪污縱放的共犯」記者會，總召邱顯智表示，將提案修正「貪污治罪條例」，增設不法餽贈罪、不法關說罪，並提高違反「貪污治罪條例」而受徒刑的假釋門檻，這樣才能真正打擊台灣的貪官污吏。

(中時 )