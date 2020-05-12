時力立法院黨團將提案修正「貪污治罪條例」 10:462020/05/12 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時代力量立法院黨團12日舉行「別讓立法院成為貪污縱放的共犯」記者會，總召邱顯智（中）表示，將提案修正「貪污治罪條例」，增設不法餽贈罪、不法關說罪，並提高違反「貪污治罪條例」而受徒刑的假釋門檻，這樣才能真正打擊台灣的貪官污吏。圖左為立委王婉諭，右為立委陳椒華。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量立法院黨團12日舉行「別讓立法院成為貪污縱放的共犯」記者會，總召邱顯智（圖）表示，將提案修正「貪污治罪條例」，增設不法餽贈罪、不法關說罪，並提高違反「貪污治罪條例」而受徒刑的假釋門檻，這樣才能真正打擊台灣的貪官污吏。（劉宗龍攝） 時代力量立法院黨團12日舉行「別讓立法院成為貪污縱放的共犯」記者會，總召邱顯智表示，將提案修正「貪污治罪條例」，增設不法餽贈罪、不法關說罪，並提高違反「貪污治罪條例」而受徒刑的假釋門檻，這樣才能真正打擊台灣的貪官污吏。 (中時 ) #貪污 #治罪條例 #貪污治罪條例 #條例 #立法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 520前夕瞄準「兩岸條例」英派立委刪國家統一 11:282020/05/08 政治 綠委擬修兩岸條例 陸學者：重大爆炸挑釁 如同法理台獨 13:202020/05/08 兩岸 新聞分析》綠委刪國家統一前字句 北檢起訴台商賄選！梭哈前的心理戰 蔡政府走鋼索 04:102020/05/09 政治要聞 綠委提案修兩岸條例 國台辦：在謀獨道路上飆車極其危險 15:402020/05/09 兩岸 兩岸條例刪國家統一 蔡易餘消遣國台辦回應 20:282020/05/09 政治 不動產稅制改革 繳白卷！討好選民 房屋稅淪政治操弄 04:102020/05/11 財經焦點 港警車又遭砸 反逃犯條例再起？ 10:532020/05/11 兩岸 兩岸條例刪「國家統一」 羅智強酸：請便 17:592020/05/11 政治 立院朝野協商 29日邀蘇揆赴立院報告 20:102020/05/11 政治 顧立雄任行政院副院長？本人親回：若有機會回民間更高興 07:392020/05/12 政治 政治熱門新聞 陳菊為何出任監察院長？內幕曝光 - 政治 別急著罵中原！王浩宇說出「公道話」：風向真好帶 - 政治 罷韓民調出爐 他看預估得票結果...坦言不樂觀 - 政治 王金平救韓 將出這招向高雄人喊話：放下吧！ - 政治 一桃殺三士？李正皓驚爆罷韓幕後驚人算計 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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