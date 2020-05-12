台大12日在臉書宣布，由於國內COVID-19疫情穩定控制中，該校放寬防疫規定，包括活動或集會人數放寬為100人以下等；此外校外人士16日起可以進校，但只能從大門及辛亥門進入，且需先掃描身分證條碼及量體溫。

台大表示，5月18日起，該校100人以下之課程、會議及社團活動等可用實體方式；已以遠距或線上方式者仍可繼續。

體育館舍方面，5月16日起開放師生、校友及付費會員使用。其中綜合體育館各運動空間至多60人；體育館綜合球場至多40人，其餘空間不超過20人；室外游泳池至多60人。

5月16日起校外人士得由大門及辛亥門進入校總區，通行時需先掃描身分證條碼及量測體溫；其餘人員維持原管制方式憑證入校，得由校園7處校門進出，洽公者需出示證明文件；各館舍仍應查驗入館人員身分、量體溫、填寫健康關懷問卷；進入校園人員請保持社交距離或戴口罩。

台大並提醒教職員工生辦理或參與各項活動，仍須保持適當社交距離，並落實個人衛生防護；校方亦將視疫情狀況，隨時調整相關防疫措施。

(旺報 )