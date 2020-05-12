新冠肺炎疫情重創航空業，也越來越多問題浮出水面，其中，拉丁美洲第二大航空公司就在10日向美國法院申請破產保護；波音執行長David Calhoun也表示，疫情持續衝擊航空公司，預計客運量將難以回到正常水準，至今年9月甚至可能都不會達到往常的25%，而且屆時恐怕也將看到美國航空公司傳出倒閉消息。

路透社報導，波音執行官David Calhoun在接受媒體訪問時表示，在疫情之下，航空公司必須進行調整，受到公衛危機衝擊，航空公司的客運量將很難回到百分之百，甚至當9月來臨時，都不會回升至25%，我們預期可能至今年年底，客運量才有機會達到50%的水平。

此外，當被問到疫情是否會造成美國航空公司出現倒閉，Calhoun回應，「確實有可能，到9月時恐怕會出現首家美國航空公司倒閉的狀況」。

波音發言人Gordon Johndroe則解釋，Calhoun的談話意旨航空業將面臨巨大的不確定性，並非針對特定公司發言。

(中時電子報)