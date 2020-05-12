櫃買中心為讓投資人瞭解興櫃公司營運狀況，今（12）日下午舉辦「興櫃公司業績說明會」，邀請湧盛電機（2249）、松果購物（6740）兩家興櫃公司，業績說明會將採線上直播方式，投資人可踴躍線上參與。

櫃買中心指出，本次說明會邀請兩家具特色之興櫃公司，湧盛公司主要經營汽車空調壓縮機之售後服務市場（After Market），並以自有品牌「SIGMA JP」深耕海外市場，主要外銷地區為歐洲及美洲，占整體營收比重八成以上。該公司107年及108年營收分別為15.73億元及21.33億元，每股盈餘各為2.51元及6.01元，業績大幅成長。

松果購物公司主要從事電子商務網路購物之交易平台業務，主要營運模式為B2B2C，除透過系統自動化取代重覆性高的人工作業外，並運用AI技術優化平台的客製化服務，以提升平台營運效率及消費者忠誠度。該公司107年及108年營收分別為1.51億元及2.82億元，每股盈餘各為1.01元及0.72元。109年第一季營收1.05億元，年增幅96.62％，單季每股盈餘1.06元。

櫃買中心表示，有關該兩家公司產品及技術特色、營運現況及未來發展計畫，將於說明會中介紹，投資人亦可於說明會當日中午12點前於活動網頁提問欄位，輸入想詢問公司的財務業務問題；另本次發表會之影音檔將於說明會後置於櫃買中心網站影音專區，可點閱觀看。

(工商 )