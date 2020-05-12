東台精機因子公司部分客戶因應新冠肺炎疫情而延後出車，致使東台4月合併營收6.33億元比去年同期減少7.4％。近期台商回流及轉單效應顯現，東台近期接獲機車加工產業訂單，大陸子公司來自大陸航太及南非客戶的臥式加工機訂單，生產排程排到第四季；PCB鑽孔機訂單，也因5G當道而回到昔日水準。

東台營運報喜，全年營運可期，帶旺今(12)日股價小漲0.10元而以13.20元開出。

東台公佈自結4月合併營收6.33億元，較3月減少9％，比去年同期減少7.40％。前4月合併營收23.92億元，較去年同期減少34.22％。其中工具機佔營收比重87％，電子設備營收占比13％。產品應用面方面，汽機車產業約占營收35％，電子業約占13％，航太業約占7％。從市場面來看，台灣及大陸是主要市場，約占高達52％，亞洲其他地區約17％，歐美市場佔比31％。

東台表示，世界各國逐步控制疫情，全球企業復工持續推進，疫情所帶來的全球經濟重創，還有待時間復甦，需謹慎看待。不過轉單效應與台商回流效益已開始浮現。東台近期接獲機車加工產業之需求。子公司方面，大陸蘇州東昱生產的高階臥式機種，分別交貨給中國大陸航空產業與南非客戶，出貨排程排至今年第四季：亞太菁英6月20日將在中國西安閻良成立「航空高端製造五軸技術服務中心暨西航職院高端製造協同中心」，提供客戶產品試製、五軸應用技術諮詢優化等服務，為客戶找到最佳解決方案，並與當地高校合作培育技術人才，協助當地航空產業升級。

東台指出，東台工具機相關事業受疫情衝擊較大，但5G潮的帶動，東台電子設備事業處的營運突破第一季的低迷，恢復過往水準，全年營運可期。

(工商 )