人民幣兌美元12日走跌。中間價報7.0919元，較上日報價7.0769元下跌150個基點，跌幅0.21％。

截至上午10點24分，人民幣兌美元在岸價報7.0963元，下跌99個基點，跌幅0.14％。離岸價報7.1075元，下跌23個基點，跌幅0.03％。

(工商 )

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