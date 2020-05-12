人民幣在岸、離岸雙雙走跌 10:522020/05/12 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元12日走跌。中間價報7.0919元，較上日報價7.0769元下跌150個基點，跌幅0.21％。 截至上午10點24分，人民幣兌美元在岸價報7.0963元，下跌99個基點，跌幅0.14％。離岸價報7.1075元，下跌23個基點，跌幅0.03％。 (工商 ) #基點 #人民幣兌 #跌幅 #下跌 #人民幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價升143基點 人行將在港發行央票 11:002020/05/08 財經 在岸人民幣收升121個基點 18:382020/05/08 財經 美3月消費信貸 逾8年首度下滑 04:102020/05/09 全球財經 陸港觀盤－新基建股仍是短期焦點 04:102020/05/09 全球財經 人民幣微幅升值 中間價升19點 10:382020/05/11 財經 撼訊月營收跌幅收斂，首季每股虧損0.69元 15:112020/05/11 財經 人幣在岸價收跌72點 19:202020/05/11 財經 工商社論》評估「數位人民幣」的衝擊 04:102020/05/12 財經要聞 人民幣貶值 國銀大陸分行 Q1獲利減三成 04:102020/05/12 金融．稅務 《美股掃瞄》美股消息面：憂疫情再爆發 油價下挫 10:002020/05/12 財經 財經熱門新聞 這項優點變防疫破口？專家示警美國恐重現大蕭條 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 經濟重啟太快！陸韓疑疫情重燃 國際油價重挫逾4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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