台灣已經連續29天沒有本土病例，指揮官陳時中昨日於記者會上宣布，餐飲場合人數限制開放至250人，一桌維持8人且須採實名制。但這樣的政策卻引發前民進黨立委沈富雄批評陳時中「腦筋混亂了」。

沈富雄在《少康戰情室》上表示，他不懂一桌8個人、250人這些數字是什麼道理？「8個人就比較安全嗎？增加到10個人就危險？而且這已經不是梅花座了！」沈富雄認為陳時中近來的解封政策「沒有中心思想、沒有核心價值，數學不好、邏輯也不對！」

事實上，沈富雄是認為台灣既然已經很久沒有本土病例，那就證明「天空十分乾淨」，實在沒必要左右搖擺、舉棋不定的採取開放政策。

坐在沈富雄身旁的民進黨立委高嘉瑜也表示贊同，她表示近來參加一些母親節活動，已經明顯感覺民眾較為放鬆，許多人母親節聚餐時的一桌人數，也早已超過8人限制，她強調「如果台灣本土是乾淨的，幾桌、幾人都不重要，最重要的是把境外移入守住就好」，因此高嘉瑜建議衛福部「應該放寬再放寬」，此話一出，也立刻引起沈富雄大讚「水」！沈富雄也表示，隨著持續零確診，未來民眾自然就會開始「逆時中」，因為沒有道理啊。

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(中時電子報)