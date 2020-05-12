民進黨立委何志偉昨(11)日召開記者會指出，中原大學生物科技系副教授招名威因在課堂上說出「武漢肺炎」、「中華民國教授」等字眼，被中原大學校方要求向陸生道歉；但中原大學公布招名威上課內容後，被發現招本人拿毒奶粉、肺炎等議題向陸生開玩笑，甚至有歧視意味，讓外界批評何志偉搞烏龍。黨內人士指出，不只何志偉記者會出包，其母薛凌也捲入賄選疑雲，全是因為何志偉、陽信家族對2022台北市長選舉有很強的企圖心。

針對何志偉的烏龍記者會，畢業於中原大學的知名網紅「亞洲統神」張嘉航痛批，「看看那個中原老師講什麼？有陸生檢舉老師的影片，那個樣子夠格做老師？挑釁別人還說什麼攝影機的對面那位，到底要不要臉？」他說，「招名威道歉還在那邊講什麼？言下之意心照不宣，招名威就是想說中國沒人權，那直接講啊！演什麼？酸什麼？」

張嘉航也指出，今天發生爭議的原因，是招名威說對岸的人喝比較多毒奶三聚氰胺，又針對「攝影機那位學生」，他認為，意識形態操控制了招名威的腦，一個老師講出這種話來，發生事情又沒勇氣承認，「還去找立委哭哭什麼中華民國主權」。他怒嗆，招名威開頭挑釁對方，道歉時又在那「塞弄」，「應該滾出中原，get out！」

淡江大學教授包正豪則諷刺，子彈飛了一下，不到一天，就轉彎了。他說，招名威「懂得先告狀，還知道轉移焦點」，並批何志偉以為撿到槍，現在看起來，「有點傻子被耍樣」。

何志偉臉書也被網友留言質疑「唬爛」、「扭曲」，有刻意帶風向。有網友也請何志偉了解中原大學的說明是否屬實，若屬實，老師必須為以毒奶粉針對陸生的玩笑道歉，並指出立委不應該為招名威背書。

不只何志偉捲入烏龍記者會，其母前立委薛凌近期為爭取民進黨台北市黨部主委，也被外界批評送地瓜禮盒有賄選嫌疑，並與對手前議員王孝維互控賄選，鬧得不可開交。台北市黨部主委選舉雙方陣營砲火猛烈，更驚動黨主席卓榮泰在臉書發文呼籲，「524黨內選舉必須維持民主風度、進行民主競爭，才是配合蔡總統第二個任期本黨應有的作為」。

黨內人士表示，薛凌積極爭取台北市黨部主委一職，目的是為兒子何志偉開路，就算有同黨立委吳思瑤、高嘉瑜，或是衛福部長陳時中等潛在對手，但何志偉從政以來心態積極，對於自己爭取2022民進黨台北市長提名有很強的企圖心。該人士表示，若有整個陽信銀行做後盾，老媽薛凌當主委、老爸陳勝宏長期位居黨機器核心且又是派系掌門人，以及大嫂、前主播鍾佩玲擔任議員，這個堅強陣容怎會不想一拚呢？

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(中時電子報)