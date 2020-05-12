王玉鳳（左）說在這裡感覺到被需要。（創世基金會提供／楊漢聲台東傳真）

新冠肺炎讓台灣寫下國際公衛歷史新頁，除仰賴政府公衛系統控制確實，更要感謝辛苦的醫療體系工作人員，不分晝夜在第一線捍衛國人健康，在創世基金會，也有群辛苦的護理人員，1年365天，同母親一般，悉心陪伴在植物人的身邊。

創世基金會全台有17所安養院、3個分會，共有169位護理師，負責院內植物人安養與外出到宅植物人訪視服務。平均工作年資6.6年，年資達15年以上超過10位，最資深的更高達27年。

每位資深的護理人員，照顧個案都有自己一套。其中台東院院長王玉鳳到創世基金會前就在醫院工作13年了，王玉鳳表示，最讓她難忘的單位是產房與安寧病房，因為1個是迎接新生命，1個是送走生命。

王玉鳳說，在繁忙的輪班生活中，想要找到平衡點，開始有了轉職的念頭，10年前在網路上看見創世基金會的徵才，內容是到宅護士，4年的到宅工作，她跑遍台東縣市的每個角落，北至樟源，南至安朔。

印象最深刻的是位在山區的阿吉，炎熱的夏天，走進1坪大的鐵皮屋看植物人個案，王玉鳳回憶著說，裡面真的是烤箱，她跟阿吉比賽流汗。阿吉瘦骨如柴，全身除了壓瘡傷口，還有螞蟻咬的痕跡，幸運的是台東院在6年完成，阿吉也順利入住安養院，讓阿吉有舒適的安養環境。

王玉鳳強調，來到創世第10年了，深刻體會創世精神「救一個植物人，等於救一個家庭」，雖然在創世安養照護很要求品質，但是豐富的工作內容，也是另一種學習與精進。創世、植物人、家屬，王玉鳳說，我們是1個大家庭，常常家屬的1句感謝與分享，會讓我們感覺被需要，對這社會盡一絲的貢獻。

(中時 )