淘帝-KY(2929)受到新冠肺炎疫情導致工作天數減少影響，第1季每股淨損為0.46元，隨著大陸新冠肺炎疫情受到控制，淘帝-KY自結4月合併營收為2.55億元，展望第2季，淘帝-KY維持審慎保守看法。

淘帝-KY受到新冠肺炎疫情導致工作天數較少、物流運輸管制、訂單出貨遞延等不利因素干擾，2020年第1季合併營收8.65億元、稅後淨損為0.44億元，每股淨損為0.46元。

淘帝-KY近年持續深化TOPBI品牌線上、線下通路併進策略布局，推出Mini Topbi品牌以搶占電商通路銷售規模持續放大，由於此次疫情加速深化消費者購物習慣轉向線上電商平台，同步帶動第一季電商銷售比重持續攀升，有效降低集團整體營運受疫情不利因素衝擊，電商今年度持續邁向佔比12%至14%的目標前進。

考量新冠肺炎疫情嚴峻擬保留現金，除充實營運資金所需，以及強化旗下「Mini Topbi」新品牌行銷推廣、設置中國江蘇宿遷之自有智慧倉儲物流中心等擴大市場布局規畫使用，淘帝-KY董事會決議2019年擬配發每股1.53109381元股票股利、每股0.17012153元現金股息。

淘帝-KY自結4月合併營收達2.55億元，年減59.99%，主要為受到疫情影響，代理商進貨減量，累計前4月合併營收為11.19億元，年減43.43%。

儘管第2季維持審慎保守看法，但淘帝-KY表示，隨著中國政府大力度推動促進消費政策力道，以及適逢五一長假帶動消費者補償性消費需求提升，淘帝-KY亦推出淘帝特賣季優惠活動，隨著集團積極拓展新零售通路布局、採取TOPBI、Mini Topbi雙品牌差異化銷售區隔策略，有機會搶進更多的市場份額，看準中國網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢，淘帝-KY已啟動自家網紅培育計畫，期望透過網路紅人的互動分享耕耘年輕消費群體並進而發揮粉絲經濟效益，藉由提高忠實粉絲的品牌認同感，從而達到消費購物轉換且帶動回購率提升，另一方面，第二季向為中國童裝產業傳統銷售旺季，集團針對適合從事戶外運動的初夏時節，結合潮流元素推出「炫彩運動系列」，透過活力色調、字母印花展現孩童朝氣活力，並同步加大旗下「TOPBI」及「Mini Topbi」雙品牌行銷推廣，可望在中國六一兒童節等取得良好銷售表現，挹注未來整體營運保持良好成長動能。

(時報資訊)