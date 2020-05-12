日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）因伴手禮業務受疫情衝擊，2020年4月營收「雙降」至近4年低點，惟受惠故鄉納稅業務強勢成長7成撐盤，1～4月合併營收年增近3成，續創同期新高。公司對今年營運仍審慎樂觀，將全力降低伴手禮業務受疫情影響程度。

紅馬昨（11）日股價波動劇烈，早盤衝上漲停、午盤後卻急殺翻黑，終場重跌5.21％、收於全日最低點40.9元，三大法人賣超508張。今（12）日開低後翻紅走高，早盤最高勁揚6.85％至43.7元，位居觀光類股漲勢前段班。

紅馬公布2020年4月自結合併營收3.11億元，較3月3.59億元減少13.5％、較去年同期3.21億元減少3.27％，創近4年低點。不過，累計1～4月合併營收22.88億元，仍較去年同期17.9億元成長27.86％，續創同期新高。

紅馬4月營收「雙降」至近4年低點，主因日本政府因應新冠肺炎疫情宣布全國進入「緊急事態」，民眾旅遊外出活動銳減使公司伴手禮業務當月營收年減逾5成。不過，受惠「Furusato 360」B2B跨平台效益持續顯現，故鄉納稅業務當月營收年增逾7成。

紅馬表示，去年推出故鄉納稅業務平台「Furusato 360」以來，已與日本電商網站龍頭樂天（Rakuten）、主要故鄉納稅入口網站FURUNAVI等超過10個故鄉納稅入口網站合作，透過增加回禮品曝光度，大幅推升故鄉納稅業務成長，1～4月故鄉納稅業務營收年增達7成。

為彌補旅行相關伴手禮業務受疫情衝擊影響，紅馬4月強化多元販售通路，特別在日本政府刺激年輕族群消費的「次世代住宅POINT」網站販售民生消費用品，年初至今已有超過3.8億日圓的營收貢獻，預期後續「次世代住宅POINT」的銷售業績可望持續成長。

紅馬對今年營運審慎樂觀，故鄉納稅業務將持續與其他大型入口網站合作，全年維持雙位數成長可期。近期受衝擊的伴手禮業務，現階段將強化伴手禮電商平台與企業採購業務，並搶攻政府「次世代住宅POINT」優惠制度消費商機，降低對營運影響。

(時報資訊)