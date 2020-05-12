中央流行疫情指揮中心宣布，室內的喜宴可以開放到250人，台中市長盧秀燕強調，這是一個很重大的指標，過去室內集會大概100人為限，如果餐飲喜宴可以開放到250人，室內人數的限制，也會跟進中央同步檢討調整。

盧秀燕表示，現在各局處都在進行盤點，會陸續向市民朋友公布，市民可以注意本周會有很多公布作為，因為盤點跟檢討不會只有行政系統討論，公衛專家、防疫專家都會加入一起來討論，研議時間需要一點時間規畫。

此外，包括戶外的，如上周中職開放觀眾舉辦成功，盧秀燕指出，很多球迷已在詢問人數可不可以再開放多一點，甚至飲食可不可以開放？運動局與相關防疫專家，會與中職、中央等研商，這兩天密集討論，有結論立即向大家宣布。

盧秀燕表示，疫情日趨緩和，絕對不能掉以輕心，原來被限制很多的生活作為，將要逐步調整，能開放就開放，但調整與開放會有幾項原則，以防疫安全為最優先考量。

她說，這段時間有非常多的民眾在詢問，包括各行各業或是各場館、領域，關切的問「我的這一部分什麼時候開放、怎麼開放？」對此，市府從上周開始進行盤點，與公衛專家等討論以後的開放階段。

盧秀燕說，全市國、高中職及國小校園嘗試假日對外開放，從16、17日起試辦；至於周一至周五平日下課後，校園是否對外開放，教育局會與家長、教師、學校討論，取得共識後再對外宣布。

但本周因有國中會考，盧秀燕提醒，台中市的300多所學校中，有25所學校，要被徵用為國中會考場地，還有四所是預備考場，所以加起來一共有29所，本周六日暫時不開放校園，要提供給國中會考的考生使用。

至於其他324所學校，周一到周五到底開不開放？因為家長、教師有其考量，社會大眾有社會大眾的期待，教育局會邀請相關單位一起來討論，以後再宣布決定。

民眾關切的親子館開放時間？盧秀燕說，全市8家親子館正全力消毒，預計19日開始，除原有的教具玩具借閱服務外，恢復活動、親職教育及入館，但入館組數減半，視疫情狀況再逐步全面開放入。

盧秀燕表示，民眾進入校園，或者進入關懷據點、親子館等，因為台灣沒有完全解除疫情，要遵守戴口罩規定，量體溫、洗手消毒等等，為了自己的安全，也為了別人安全。

(中時 )