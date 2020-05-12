日前太平區1位28歲的賴姓女子與同居男友因細故發生爭吵，男友暫時外出散心，情緒不穩的她一時想不開，竟跨坐10樓租屋處陽台上揚言自殺，員警獲報後，立即派員到場處理，警消人員一面安撫情緒，最後聯繫到賴女男友並與其通話，警方入內救護並協助送醫，順利挽回女子寶貴性命。

太平警分局新平所派出警員鄭彩妙、羅偉志日前凌晨1點多執行巡邏勤務接獲報案，稱「新福路某大樓有女子疑似情緒不穩企圖跳樓。」員警立即趕赴現場，到場時發現28歲的賴姓女子獨自跨坐在10樓租屋處的陽台外，情緒激動的拿著手機大聲吼叫，因租屋處鐵門一時無法破壞進入，警消人員一方面先到隔壁住戶陽台旁與女子對話並好生安撫情緒，一方面透過管理室保全人員聯繫到女子之男友，最後警方順利進入屋內並勸下賴女，再由救護車送至太平國軍總醫院觀察治療。

賴女母親及男友獲悉後趕赴醫院，非常感謝警方的緊急救助，另男友私下表示賴女依賴心較重，有時會有情緒不穩情形，兩人晚間因細故起一些口角，自己就暫時遠離低氣壓外出散心，未料她竟會跨坐陽台揚言自殺，所幸警方適時協助阻止，也允諾會加強雙方的溝通。

太平警方表示，生命寶貴，如遇到困難應尋求協助或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

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