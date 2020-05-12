工業用蝶閥大廠捷流閥業第一季營運雖受新冠肺炎疫情干擾，但停工整修，以及電子及船舶業主要客戶對工業閥門需求未減，第一季合併營收5.78億元，稅前淨利1.13億元，EPS從去年同期2.5元降至2.06元。4月合併營收回升至2.31億元，創單月營收次高。

捷流閥業指出，捷流閥業第一季營運受疫情干擾，但受惠於百工停工整修，加上電子、船舶業主要客戶對工業閥門需求維持高檔，捷流閥業彈性調配兩岸生產基地訂單，生產及出貨，同時優化原料供應鏈管理，是第一季合併營收減少，EPS仍有2.06元的主因。

捷流閥業指出，捷流閥業4月合併營收2.31億元，不單改寫單月營收次高，也比去年同期成長14.07％；前4月合併營收8.06億元，較去年微幅增加0.03％。主因是客戶利用疫情期間進行製程整改，特別是電子業、船舶業等產業，持續投入擴建新廠、配合環保政策等方向不變，以及桃園生質能中心指標大型訂單持續取得，已取得之訂單項目，保持良好出貨動能，使得4月合併營收年成長14.07％。

捷流閥業指出，捷流閥業接單捷報連連，近日取得高港洲際二期石化專區大型閥門產品訂單，目前在手訂單滿載，逐步出貨挹注營收貢獻，有助於帶動營運增添良好動能。歐美因新冠肺炎疫情而實施封鎖令，影響歐美閥門品牌廠商供貨穩定性，閥門需求缺口，將有助於捷流閥業開創新一波銷售表現，提高市佔率。

(工商 )