平鎮文化公園地下停車場轟然坍塌不但造成女工喪命，還引爆桃園和新北建築師公會「互槓」，桃園控新北「不請自來」，營造廠也遭波及，桃園市府都發局認為營造廠未善盡管理責任，依建築法第63條，開罰1.8萬元，並告誡應加強防護。

都發局長盧維屏表示 ，經現場詢問工地管理人員，新北公會確有事先聯絡及表示要到場「關懷」同業權益，而5月1日設計建築師表明全案將由市府委託桃園專業組織進行鑑定後，新北公會仍自行翻閱工務所工程書圖及詢問，並且逕自「履勘」。

盧維屏指出，依營造廠設計單位還原陳述，新北公會當日自行拍攝工地崩塌影片，隨即剪輯配樂並發佈於公會網路社團，經發現制止刪除影片，豈料數日後再度發佈「履勘初評」，營造廠設計單位認為，這些事後行為皆非當初該公會所稱的「關懷」。

盧維屏說，停車場覆土區崩塌後，經市府委託的桃園市建築師公會查勘 ，發覺毗鄰未崩塌的無梁板結構體已有損壞及具高度危險，而這正是新北市建築師公會成員當日站立合照的位置，目前該範圍已圍籬封閉，就連營造廠人員也禁止接近。

盧維屏說，同業之間彼此關切是人之常情，但應適可而止，該公會現場及事後行為皆無涉「關懷」。災害工址由主管機關及檢察官執行鑑定，是基本常識，而營造廠未能遵守營建勞安衛法規及建築法，將再處1.8萬元罰鍰，並告誡工址屬危險場域，無關人員應落實門禁。

(中時 )