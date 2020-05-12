由Eskyfun遊戲平台發行的熱血動作策略卡牌手遊《三國殺名將傳》，正式推出改版內容，新增全服答題活動、裝備界限突破（紅升金）、金色錦囊、戰馬等多項內容，還有開放四名橙將「曹仁」、「張飛」、「孫堅」、「公孫瓚」晉升為紅將及酷炫外型，讓玩家戰力迅速飆升之外，也擁有帥氣迷人的造型！

曹仁（圖/天遊網絡提供）

張飛（圖/天遊網絡提供）

本次推出的「全服答題」活動，將於每週一、三、五、日晚上6點開放，而軍團答題則調整為每週二、四、六晚上6點。「全服答題」共分為兩輪，每輪題目最多10題，如本輪回答錯誤則即刻淘汰。全服玩家腦力大比拼，看看誰是三國智慧擔當！

孫堅（圖/天遊網絡提供）

公孫瓚（圖/天遊網絡提供）

此外，遊戲內新增四名武將升紅將「曹仁」、「張飛」、「孫堅」、「公孫瓚」，大幅提升戰力，每個陣營都可再加持一位強力戰將，提供玩家更多排兵布陣的選擇。同時也加入「裝備界限突破」（紅升金），只要消耗一定數量的周易、禮記及同類四神裝備，即可解鎖金色品質裝備「八荒」！

金色品質裝備「八荒」（圖/天遊網絡提供）

此外，《三國殺名將傳》也開放全新金色錦囊「破釜沉舟」、戰馬「奔雷青驄」，「破釜沉舟」在特定武將佩戴後，每回合最多受到自身生命值上限50%的傷害，讓武將擁有更強的生存能力及戰鬥力！戰馬「奔雷青驄」於指定武將騎乘後，即可提高最大生命值，並根據戰馬階級，當騎乘武將受到致命傷害時，將產生不同的特效（回血、回復怒氣），助玩家在戰場上橫掃千軍！

金色錦囊「破釜沉舟」（圖/天遊網絡提供）

戰馬「奔雷青驄」（圖/天遊網絡提供）

官方表示，此次版本更新也針對部分「玉石」描述異常問題及「礦戰」玩法優化調整。《三國殺名將傳》致力提供玩家最優質的遊戲體驗，帶來更豐富有趣的遊戲內容，陸續也會推出更多元玩法與三國武將，敬請期待！感興趣的玩家可關注官方粉絲專頁及後續的新聞資訊。

(科技)