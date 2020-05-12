罷韓投票將在6月6日登場，近來許多民調都顯示，過半數的高雄市民都贊成罷韓。對此，一親綠政論節目就在節目中當場調查罷韓能否成功的投票，六位來賓中有五位都認為會成功。但引人關注是同台的國民黨文傳會義務副主委黃子哲既沒投成功，也沒投失敗的投票，黃的抉擇讓節目來賓都大感意外。

鄭弘儀昨在政論節目《鄭知道了》上，詢問在場的與會來賓，認為罷韓會成功的請舉手，現場共有六位來賓，有五位都舉手認為罷韓應該會成功。當中只有黃子哲沒舉手，可是當鄭弘儀問認為罷韓不會成功的請舉手，黃子哲也沒舉手。這結果讓鄭弘儀大感意外，黃子哲面對著鄭弘儀，自己也笑了。

此時，黃子哲趕緊強調，他認為罷韓成功和罷韓失敗都有困難。對於高雄市長韓國瑜要如何面對罷韓危機，他直言，韓國瑜現在就是要努力做好市政和防疫，來說服高雄市民不要投下贊成罷免票。站在他自身立場，當然希望罷韓不要過關。

(中時電子報)