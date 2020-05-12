新北市一名在飲水機工廠擔任會計超過30年的「阿嬤級」陳姓女會計，任職期間利用老闆對她的信任，使出五鬼搬運手法，不僅侵占公司工廠土地，還A走公司近2億元，名下資產上億元，還曾大手筆申購投資4600萬元基金，劇情宛如電影《刺激1995》，讓人瞠目咋舌。

據《鏡周刊》報導，陳姓女會計現年80歲，未婚，是任職飲水機工廠的元老員工，深受老闆信任，多年前，公司遭美國公司跨海提告侵權，陳女就建議老董，將公司工廠登記到陳女名下，免得公司敗訴、資產被強制執行，老董被唬同意，後來公司勝訴，陳女卻不肯歸還工廠，後來才接受老董與少東說服，將工廠出售後，改以現金歸還，不過賣出7300萬元，卻僅歸還公司2700多萬元，因而遭老董提告

陳女在法院審理時，聲稱自己是管理公司財務的實質負責人，當年因公司需要周轉，才以2300萬的價格賣給她，她再將工廠出租給公司。

不過法官審理後認為，公司轉移工廠到陳女名下時，確實正在跟美國電子公司進行訴訟，陳女也拿不出借錢給公司的證據與匯款2300萬紀錄，不採取陳女說詞，判陳女應歸還工廠出售後的錢，扣除她陸續歸還約5200萬元，必須再歸還約1800多萬元。

此案官司結束後，老董查帳時另外發現，陳女竟在任職期間，趁公司向銀行辦理的貸款撥下後，先把錢在公司的多個帳戶間轉移多次，之後再以小額、多筆等方式，將錢分批轉進自己私人帳戶，即使公司查帳，也難以一下看出端倪，公司就這樣被她陸續A走1.8億多元現金，且還偽造老董簽名，用公司名義向銀行申請貸款，再用同樣的手法慢慢將錢轉到自己戶頭。

士林地院一審判決陳女須歸還侵占賣地7000萬元，挪走公司公款涉嫌觸犯業務侵占罪部分，士林地檢署仍在偵查中。

(中時電子報)