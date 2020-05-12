武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部11日下發《關於開展全市新冠病毒核酸篩查的緊急通知》（下稱「緊急通知」），其中通知武漢各區新冠肺炎疫情防控指揮部：經研究決定，在武漢全市範圍內開展全員新冠病毒核酸篩查「十天大會戰」。各區按10天期限，做好本轄區全員核酸篩查計劃安排。

武漢多個區疫情防控指揮部證實了這一消息，目前各區均已按照文件要求，根據區里情況緊急制訂實施方案。該緊急通知的下發與武漢東西湖區出現多例新增確診病例有關，系為強化社會防控、防止疫情反彈的，加強常態化疫情防控工作。

根據武漢市衛健委的通報，目前新增的6例病例，均居住在武漢市東西湖區長青街三民小區，其中有兩對夫妻。經專家分析，該病人小區曾有20例確診病例，經組織專家對各種因素排查分析，其病因應主要來源於既往社區感染。

前述緊急通知要求，各區按10天期限，做好本轄區全員核酸篩查計劃安排。各區負責根據轄區人口規模，常態化疫情防控要求，結合本區實際，制定具體實施方案；方案需明確本轄區基本情況(人口基數、街道數量、社區數量等)、組織方式、時間安排( 需具體至街道、社區的采樣時間)及其他事項。

而對於核酸篩查應突出重點，確保重點人群、重點區域優先覆蓋。應將老舊小區，居住密集小區和流動人口集中區域作為排查重點，排查範圍應包括轄區常住居民和流動人口。

武漢一區疫情防控指揮部工作人員表示，通知同時要求各區應於5月12日中午12時前，將實施方案以紅頭文件形式反饋至指定渠道，昨晚連夜在部署安排。

(中時 )